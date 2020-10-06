В Самарканде памятник Улугбеку рухнул и раскололся на части

После вмешательства депутатов валявшийся на земле и расколотый на фрагменты памятник Мирзо Улугбеку в Самарканде вернули на место.

Широкий резонанс у общественности вызвали распространившиеся в социальных сетях материалы о плачевном состоянии парка имени Мирзо Улугбека у главного корпуса СамГАСИ, сообщается на телеграмм- канале https://t.me/Samarkandnews_uz. Сквер находится в плачевном состоянии, но самое ужасное то, что установленный здесь памятник великому ученому Мирзо Улугбеку рухнул на землю и раскололся на части. На безобразие обратили внимание только после появления тревожных сигналов в интернете.



Ситуация была изучена депутатами областного и городского Кенгашей Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш». Был направлен соответствующий депутатский запрос. В результате памятник Мирзо Улугбеку вернули на прежнее место. Начаты мероприятия по реставрации скульптуры и благоустройству парка.