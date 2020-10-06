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  • 6 октябрь 2020 8:55
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В Самарканде памятник Улугбеку рухнул и раскололся на части

После вмешательства депутатов валявшийся на земле и расколотый на  фрагменты памятник Мирзо Улугбеку в Самарканде вернули на место.

 

В Самарканде памятник Улугбеку рухнул и раскололся на части

 

Широкий резонанс у общественности вызвали распространившиеся в социальных сетях материалы   о плачевном состоянии парка  имени Мирзо Улугбека у главного корпуса СамГАСИ, сообщается на телеграмм- канале https://t.me/Samarkandnews_uz. Сквер находится в плачевном состоянии, но самое ужасное то, что установленный здесь памятник великому ученому Мирзо Улугбеку   рухнул на землю и раскололся на части. На безобразие  обратили внимание только после появления тревожных сигналов в интернете. 


Ситуация была изучена депутатами областного и городского Кенгашей  Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш».   Был направлен соответствующий депутатский запрос. В результате памятник Мирзо Улугбеку вернули на прежнее место. Начаты мероприятия по  реставрации скульптуры и благоустройству парка. 


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