Сотрудник ОВД Самаркандской области был предупрежден за пафосную статью

Пресс-служба УВД Самаркандской областивыступила с официальным заявлением по поводу статьи капитана.

В Самаркандской области 24 сентября не судимая ранее 34-летняя Х.О. незаконно выкрала 4 мешка хлопка. Об этой ситуации высказался капитан Вохид Джахонгиров.

- говорится в статье , опубликованной в социальной сети Facebook на странице "Каттакурган хакикати". «Совершенно забывшая о робости, чести, стыде и благородстве, свойственные женщине, Х.О., незаконно собрала 4 мешка, в количестве 33 кг хлопка с фермерского хозяйства «Неъматобод» и украла. Сотрудники ОВД вовремя предотвратили правонарушение и вернули хлопок хозяину»

Позже, по поводу статьи Вохида Джахонгирова выступила пресс-служба УВД Самаркандской области 3 октября. Об этом деле пишет Tez News.

Ранее журналист Kun.uz Шухрат Шокиржонов прокомментировал статью в своем Telegram-канале. По его словам, любой прочитавший эту статью почувствует себя, как-будто находится в 1937 году.

«Здесь обнаглела женщина, которая украла хлопок или славные сотрудники УВД, или же написавший эту статью журналист - это большой вопрос», - написал он.

Отмечается, что в данном случае, дело женщины рассматривается в суде.