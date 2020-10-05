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  • 5 октябрь 2020 11:43
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Сотрудник ОВД Самаркандской области был предупрежден за пафосную статью

Пресс-служба УВД Самаркандской областивыступила с официальным заявлением по поводу статьи капитана.

 

Сотрудник ОВД Самаркандской области был предупрежден за пафосную статью

 

В Самаркандской области 24 сентября не судимая ранее 34-летняя Х.О. незаконно выкрала 4 мешка хлопка. Об этой ситуации высказался капитан Вохид Джахонгиров.

 

«Совершенно забывшая о робости, чести, стыде и благородстве, свойственные женщине, Х.О., незаконно собрала 4 мешка, в количестве 33 кг хлопка с фермерского хозяйства «Неъматобод» и украла. Сотрудники ОВД вовремя предотвратили правонарушение и вернули хлопок хозяину»- говорится в статье, опубликованной в социальной сети Facebook на странице "Каттакурган хакикати".

 

Позже, по поводу статьи Вохида Джахонгирова выступила пресс-служба УВД Самаркандской области 3 октября. Об этом деле пишет Tez News.

 

Ранее журналист Kun.uz Шухрат Шокиржонов прокомментировал статью в своем Telegram-канале. По его словам, любой прочитавший эту статью почувствует себя, как-будто находится в 1937 году. 

 

«Здесь обнаглела женщина, которая украла хлопок или славные сотрудники УВД, или же написавший эту статью журналист - это большой вопрос», - написал он.

 

Отмечается, что в данном случае, дело женщины рассматривается в суде. 

 

«Ее действия оцениваются по закону. Однако мы провели разъяснительную работу с автором этой статьи, который действительно был написан сотрудником ОВД. Будь женщина преступница или правонарушительница, но все же она - женщина. Их (женщин) нужно уважать и ценить. Мы еще раз отдельно поговорили с автором статьи Вахиджоном и официально предупредили. Мы просим пользователей сети воздерживаться от неуместных слов в сторону всей системы из-за высказывания одного сотрудника», - сообщил пресс-секретарь УВД Самаркандской области‌‌ Джахонгир Сагдуллаев.  


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