Сотрудник ОВД Самаркандской области был предупрежден за пафосную статью

Пресс-служба УВД Самаркандской областивыступила с официальным заявлением по поводу статьи капитана.
В Самаркандской области 24 сентября не судимая ранее
34-летняя Х.О. незаконно выкрала 4 мешка хлопка. Об этой ситуации высказался
капитан Вохид Джахонгиров.
«Совершенно забывшая о робости, чести, стыде и
благородстве, свойственные женщине, Х.О., незаконно собрала 4 мешка, в
количестве 33 кг хлопка с фермерского хозяйства «Неъматобод» и украла. Сотрудники
ОВД вовремя предотвратили правонарушение и вернули хлопок хозяину»- говорится в статье,
опубликованной в социальной сети Facebook на странице "Каттакурган
хакикати".
Позже, по поводу статьи Вохида Джахонгирова выступила
пресс-служба УВД Самаркандской области 3 октября. Об этом деле пишет Tez
News.
Ранее журналист Kun.uz Шухрат Шокиржонов прокомментировал
статью в своем Telegram-канале. По его словам, любой прочитавший эту статью
почувствует себя, как-будто находится в 1937 году.
«Здесь обнаглела женщина, которая украла хлопок или
славные сотрудники УВД, или же написавший эту статью журналист - это большой
вопрос», - написал он.
Отмечается, что в данном случае, дело женщины
рассматривается в суде.
«Ее действия оцениваются по закону. Однако мы провели
разъяснительную работу с автором этой статьи, который действительно был написан
сотрудником ОВД. Будь женщина преступница или правонарушительница, но все же она - женщина. Их
(женщин) нужно уважать и ценить. Мы еще раз отдельно поговорили с автором
статьи Вахиджоном и официально предупредили. Мы просим пользователей сети
воздерживаться от неуместных слов в сторону всей системы из-за высказывания
одного сотрудника», - сообщил пресс-секретарь УВД Самаркандской области
Джахонгир Сагдуллаев.