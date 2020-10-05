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  • 5 октябрь 2020 11:01
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В Акдарьинском районе задержан человек за кражу бытовой техники на сумму более 1 млн сумов

В отношении 25-летнего  Ш. ,жителя махалли « Амир Темур» Акдарьинского района Самаркандского вилоята  Следственным отделом УВД области возбуждено уголовное дело по пункту «г», части 2, статье 169 УК РУз. Он обвиняется в хищении бытовой техники на сумму более 1 миллиона сумов.
 

В Акдарьинском районе задержан человек за кражу бытовой техники на сумму более 1 млн сумов

 

С заявлением о пропаже предметов быта из дома в РОВД 2 октября этого года обратился 40-летний житель Акдарьинского района А. 

В своем заявлении он указал, что в период с 23 по 30 сентября неизвестный незаконно проник в его дом и похитил с его двора водяной насос «Агидель» стоимостью 500 тысяч сумов и кухонную плиту «Артель» стоимостью 600 тысяч сумов .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное преступление совершил вышеуказанный гражданин. В качестве вещественных доказательств у него изъяты пропавшие вещи - водяной насос «Агидель» и кухонная плита «Артель». Ведется расследование.

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