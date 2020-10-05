Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Самарканде

gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Примерно в 20:30 уроженец Каракалпакстана З. Б. (42 года), управляя Chevrolet Tacuma, на 96-м километре автодороги М-37 по направлению «Ташкент — Нукус» столкнулся с бетонным ограждением.
Водитель Tacuma и пассажир Н. А. (26 лет) погибли на месте, еще один пассажир М. С. (37 лет) в результате полученных травм скончался в больнице.
Двое других пассажиров автомобиля Х. К. (41 год) и его брат Ж. К. (37 лет) получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы.
Для проведения дальнейших следственных действий уголовное дело принято на производство Следственного управления при УВД Самаркандской области, предварительное следствие продолжается.