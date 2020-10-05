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  • 5 октябрь 2020 10:52
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Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Самарканде

Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Самарканде

Три человека погибли и два пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Самаркандской области 4 октября, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Следственного департамента при МВД Узбекистана.

 

 

Примерно в 20:30 уроженец Каракалпакстана З. Б. (42 года), управляя Chevrolet Tacuma, на 96-м километре автодороги М-37 по направлению «Ташкент — Нукус» столкнулся с бетонным ограждением.

 

Водитель Tacuma и пассажир Н. А. (26 лет) погибли на месте, еще один пассажир М. С. (37 лет) в результате полученных травм скончался в больнице.

 

Двое других пассажиров автомобиля Х. К. (41 год) и его брат Ж. К. (37 лет) получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы.

 

Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Самарканде

Следственное отделение при ОВД Нарпайского района возбудило уголовное дело по части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.

 

 

Для проведения дальнейших следственных действий уголовное дело принято на производство Следственного управления при УВД Самаркандской области, предварительное следствие продолжается.


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