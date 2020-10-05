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  • 5 октябрь 2020 10:12
  • 68

Количество государственных памятников природы в Тайлаке увеличилось на 12

Недавно былообнаружено, что вокруг святыни Ад-Доромий  в махалле « Бахшитепа» Тайлакского района растет 12 деревьев возрастом более 100 лет. В настоящее время предлагается придать этим деревьям статус «Государственного памятника природы».

 

Количество государственных памятников природы в Тайлаке увеличилось на 12

 Количество государственных памятников природы в Тайлаке увеличилось на 12

 Количество государственных памятников природы в Тайлаке увеличилось на 12

 Количество государственных памятников природы в Тайлаке увеличилось на 12

 Количество государственных памятников природы в Тайлаке увеличилось на 12

 Количество государственных памятников природы в Тайлаке увеличилось на 12

 

В соответствии с постановлением Правительства «О дополнительных мерах по сохранению деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда»,и о совершенствовании процедуры выдачи разрешений на их использование, инспекторами Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды проведена перепись более 80 000 деревьев и кустарников.


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