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  • 5 октябрь 2020 10:02
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Официальное сообщение облздрава на сюжет телеканала MY5 про село "Миришкор"

По республиканскому телевидению, в частности, в информационной программе «Марказий студия» телеканала MY5  был показан критический репортаж  о нехватке воды, природного газа и медицинских услуг в селе «Миришкор»  Иштыханского района Самаркандской области.

 

Официальное сообщение облздрава на сюжет телеканала MY5 про село "Миришкор"

 

Пресс-служба областного управления здравоохранения прокомментировала ситуацию следующим образом. По данным ведомства, в настоящее время в селе «Миришкор»  Иштыханского района проживает 184 семьи, а это 958 человек.

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров в 2013 году об утверждении сельских врачебных пунктов с малочисленным населением, открыт СВП «Коралпак», оказывающий медицинские услуги жителям махалей «Миришкор», «Касавали», «Корасув», «Уринбой». Здание врачебного пункта передано на баланс местного органа самоуправления.

 

В настоящее время 103 машины скорой помощи, полностью отремонтированные, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, круглосуточно оказывают медицинские услуги жителям четырех кишлаков села «Миришкор».

 

Следует отметить, что общий радиус обслуживания данной станции скорой помощи составляет 35 км, а поселок «Миришкор» находится в 5 км от станции. Поэтому проблем с оказанием медицинских услуг населению этого региона нет.


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