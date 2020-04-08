Официальное сообщение облздрава на сюжет телеканала MY5 про село "Миришкор"

По республиканскому телевидению, в частности, в информационной программе «Марказий студия» телеканала MY5 был показан критический репортаж о нехватке воды, природного газа и медицинских услуг в селе «Миришкор» Иштыханского района Самаркандской области.

Пресс-служба областного управления здравоохранения прокомментировала ситуацию следующим образом. По данным ведомства, в настоящее время в селе «Миришкор» Иштыханского района проживает 184 семьи, а это 958 человек.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров в 2013 году об утверждении сельских врачебных пунктов с малочисленным населением, открыт СВП «Коралпак», оказывающий медицинские услуги жителям махалей «Миришкор», «Касавали», «Корасув», «Уринбой». Здание врачебного пункта передано на баланс местного органа самоуправления.

В настоящее время 103 машины скорой помощи, полностью отремонтированные, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, круглосуточно оказывают медицинские услуги жителям четырех кишлаков села «Миришкор».

Следует отметить, что общий радиус обслуживания данной станции скорой помощи составляет 35 км, а поселок «Миришкор» находится в 5 км от станции. Поэтому проблем с оказанием медицинских услуг населению этого региона нет.