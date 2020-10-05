23 грамма «опиума» не дошли до места назначения

23 г «опиума» было изъято и зарегистрировано в процессуальном порядке у жителя Иштыханского района С.А., 1974 года рождения. Наркотики обнаружили в автомобиле марки Cobalt, находящимся под управлением предполагаемого наркоторговца.

Экстренная операция совместно с УВД Самаркандской области, СГБ и таможенным управлением прошла 29 сентября на территории ДПС «Юкори нукта» Булунгурского района.

Как выяснилось, гражданин С.А. планировал доставить наркотики своим сообщникам, проживающим в Ташкенте.

Возбуждено уголовное дело по статьям 246 и 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.