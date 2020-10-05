» » » 23 грамма «опиума» не дошли до места назначения
﻿
  • 5 октябрь 2020 8:26
  • 95

23 грамма «опиума» не дошли до места назначения

23 г «опиума» было  изъято и зарегистрировано в процессуальном порядке у жителя Иштыханского района С.А., 1974 года рождения. Наркотики обнаружили в автомобиле марки Cobalt, находящимся под управлением  предполагаемого наркоторговца.

 

23 грамма «опиума» не дошли до места назначения

 

Экстренная операция  совместно с УВД Самаркандской области, СГБ и таможенным управлением прошла  29 сентября на территории ДПС «Юкори нукта» Булунгурского района.

 

Как выяснилось, гражданин С.А. планировал  доставить наркотики своим сообщникам, проживающим в Ташкенте.

 

Возбуждено уголовное дело по статьям 246 и 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандской области поставлен заслон преступной деятельности наркоторговцев (Видео)

В Самаркандской области поставлен заслон преступной деятельности наркоторговцев (Видео)

Новости Самарканда
﻿
Уголовное дело за сбыт наркотических средств

Уголовное дело за сбыт наркотических средств

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

Новости Самарканда
﻿
СГБ пресекла торговлю крупной партии наркотиков в Самарканде

СГБ пресекла торговлю крупной партии наркотиков в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержали убийцу 38-летнего жителя Иштыханского района

В Самарканде задержали убийцу 38-летнего жителя Иштыханского района

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика