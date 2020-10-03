Порядок проведения свадеб и торжеств обсудили в Самаркандском городском Кенгаше народных депутатов

На XIII сессии горсовета народных депутатов было решено проводить свадьбы только один день с 06:00 до 23:00 с 30 гостями.

Согласно решению, организаторы свадьбы должны уведомить органы местного самоуправления (махалли) по месту жительства не менее чем за неделю до свадьбы. Также не допускается проведение таких обрядов, как "келин навкари”, "чорлар”, "ота кўрди”, "сеп ёйди”, "қуда чақирди”, "куёв чақирди”, "келин чақирди”, "тоғора юбориш”

Также с учетом пандемии коронавируса запрещено проведение чрезмерных мероприятий, связанных с похоронами и траурными церемониями - «семь дней», «четверг», «воскресенье», «двадцать дней», «сорок дней», «хайит», «годовщина», «раздача денег», «раздача ткани».