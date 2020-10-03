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  • 3 октябрь 2020 12:33
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В Самарканде помирились 25 семей, находившихся на грани развода

Как сообщалось ранее, с 20 сентября в регионе проводится специальная профилактическая акция «Месячник противодействия притеснениям и насилию».

 

В Самарканде помирились 25 семей, находившихся на грани развода

 

С начала акции было  изучено 4 305 семей. Профилактическая беседа проведена с  465 семейными парами, в ходе чего выявлено 79 проблем, из которых 60 разрешены положительно. В 72 случаях урегулирована ситуация в  конфликтующих семьях, 25 - приведены к перемирию семьи.


Кроме того, в ходе мероприятия 56  женщинам, подвергнутым насилию со стороны своих супругов, выданы охранные ордера.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Самаркандской области, специальные профилактические мероприятия продлятся до 20 октября.


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