В Самарканде помирились 25 семей, находившихся на грани развода

Как сообщалось ранее, с 20 сентября в регионе проводится специальная профилактическая акция «Месячник противодействия притеснениям и насилию».

С начала акции было изучено 4 305 семей. Профилактическая беседа проведена с 465 семейными парами, в ходе чего выявлено 79 проблем, из которых 60 разрешены положительно. В 72 случаях урегулирована ситуация в конфликтующих семьях, 25 - приведены к перемирию семьи.





Кроме того, в ходе мероприятия 56 женщинам, подвергнутым насилию со стороны своих супругов, выданы охранные ордера.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Самаркандской области, специальные профилактические мероприятия продлятся до 20 октября.