» » » В Самарканде возможно появится махалля имени Баходыра Ялангтушби
﻿
  • 3 октябрь 2020 11:27
  • 87

В Самарканде возможно появится махалля имени Баходыра Ялангтушби

Под руководством председателя городской комиссии по согласованию наименования топонимических объектов Б. Облакулова изучены вопросы касательно нового махаллинского схода граждан, отделяющегося от махалли «Обод маскан». 
 

В Самарканде возможно появится махалля имени Баходыра Ялангтушби

 

Рассмотрены  предложения городского отделения махалли и поддержки семьи по обеспечению реализации Закона Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов», реализации мер по регулированию работы в области наименования географических объектов в соответствии с этим Законом. 

Члены комиссии предложили дать махалле название «Корасув» или  «Баходыра Ялангтушбия». Данное предложение внесено в региональную комиссию по согласованию наименования топонимических объектов.

Похожие статьи:
﻿
В Самарканде снесут 31 незаконно построенный объект

В Самарканде снесут 31 незаконно построенный объект

Новости Самарканда
﻿
В результате взрыва газа в Самарканде погибли девочка и юноша

В результате взрыва газа в Самарканде погибли девочка и юноша

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
В махалле «Нурли йул» введено в строй новое здание

В махалле «Нурли йул» введено в строй новое здание

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Рассмотрено исполнение Закона

Рассмотрено исполнение Закона "О туризме" в Самаркандской области

Новости Самарканда / Туризм
﻿
В Самарканде прошел областной этап смотра-конкурса

В Самарканде прошел областной этап смотра-конкурса "Махалля в моей судьбе"

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика