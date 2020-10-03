В Самарканде возможно появится махалля имени Баходыра Ялангтушби

Под руководством председателя городской комиссии по согласованию наименования топонимических объектов Б. Облакулова изучены вопросы касательно нового махаллинского схода граждан, отделяющегося от махалли «Обод маскан».

Рассмотрены предложения городского отделения махалли и поддержки семьи по обеспечению реализации Закона Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов», реализации мер по регулированию работы в области наименования географических объектов в соответствии с этим Законом.





Члены комиссии предложили дать махалле название «Корасув» или «Баходыра Ялангтушбия». Данное предложение внесено в региональную комиссию по согласованию наименования топонимических объектов.