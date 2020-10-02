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  • 3 октябрь 2020 11:25
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Сдан в эксплуатацию частный детский сад в Ургуте почти на 3,5 млрд сумов

В Ургутском районе Самаркандской области введен в эксплуатацию частный детский сад, построенный на основе государственно-частного партнерства на сумму 3 млрд 486 млн сумов. Об  сообщили в пресс-службе администрации района.

 

Сдан в эксплуатацию частный детский сад в Ургуте почти на 3,5 млрд сумов

 Сдан в эксплуатацию частный детский сад в Ургуте почти на 3,5 млрд сумов

 

Детский сад, построенный по инициативе хокима области, расположился в махалле «Урокбойжар»  1-го сектора Ургутского района. Детское образовательное  учреждение рассчитано на  150 мальчиков и девочек.


При поддержке коммерческого банка на строительство и оснащение нового дошкольного учреждения всем необходимым оборудованием израсходовано 3 миллиарда 486 миллионов сумов.

 

Сдан в эксплуатацию частный детский сад в Ургуте почти на 3,5 млрд сумов

 

В ДОУ  имеются учебно-игровые комнаты, кухня, музыкальный зал, кабинеты методиста и психолога, инструктора по физической культуре и многое другое.


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