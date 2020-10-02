 Сдан в эксплуатацию частный детский сад в Ургуте почти на 3,5 млрд сумов

В Ургутском районе Самаркандской области введен в эксплуатацию частный детский сад, построенный на основе государственно-частного партнерства на сумму 3 млрд 486 млн сумов. Об сообщили в пресс-службе администрации района.

Детский сад, построенный по инициативе хокима области, расположился в махалле «Урокбойжар» 1-го сектора Ургутского района. Детское образовательное учреждение рассчитано на 150 мальчиков и девочек.





При поддержке коммерческого банка на строительство и оснащение нового дошкольного учреждения всем необходимым оборудованием израсходовано 3 миллиарда 486 миллионов сумов.

В ДОУ имеются учебно-игровые комнаты, кухня, музыкальный зал, кабинеты методиста и психолога, инструктора по физической культуре и многое другое.