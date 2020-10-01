В Самарканде открывается новый театральный сезон

Внутренний туризм и доступные возможности в Самарканде

Чем отличается проктолог от колопроктолога?

Самые читаемые

Какие школы в городе Самарканде начнут работать с 28 сентября?

В Узбекистан придет сразу 4 новых варианта вируса гриппа. Инфекционист рассказала, почему необходимо вакцинироваться этой осенью

Официальное заявление по факту сноса по улице Мироншох в Самарканде (Видео)

В Самаркандской области состоится открытие нового туристического объекта «Оqbо’yro garden»

В Самарканде снесут 31 незаконно построенный объект

Сенат прокомментировал жестокое избиение женщины в Самарканде

В Самарканде осужден мужчина, убивший свою мать за связь с другим мужчиной

В Самарканде задержаны 15 членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

В Самарканде мужчина обвинил свою мать в продлении его тюремного срока и зарезал ее

В понедельник стартует "Онлайн-школа": где будут транслировать уроки?