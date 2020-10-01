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  • 1 октябрь 2020 19:10
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В Самарканде открывается новый театральный сезон

2 октября 2020 года Самаркандский областной музыкально-драматический театр открывает новый 106-й сезон. Зрителям будет представлена музыкальная комедия «Ханума» известного грузинского писателя, актера, режиссера и драматурга Авксентия  Антоновича Цагарели.

 

В Самарканде открывается новый театральный сезон

 

Напомним, пьеса Авксентия Цагарели пользуется огромной любовью нескольких поколений зрителей. Знаменитые экранизации, театральные постановки приносили этому сюжету непременный успех. «Ханума» — классическая комедия-водевиль с национальной музыкой, легендами, тостами, полными своеобразного юмора. 

 

Начало спектакля в 17:00.


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