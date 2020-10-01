ЧТО ЗА ОКНОМ ПОЕЗДА?

Специалисты Самаркандского государственного архитектурно- строительного института завершили разработку первого этапа проектного предложения по созданию современного инновационного ландшафтного дизайна территорий, прилегающих к железнодорожным магистралям на маршруте «Самарканд - Ташкент».





В рамках комплексных мер по повышению привлекательности туристического имиджа Узбекистана специалисты обратили внимание на панорамные виды, открывающиеся из окна пассажирских поездов на основных туристических маршрутах республики. В последние годы существенно увеличился трафик скоростных поездов «Афросиаб», следующих из столицы в Самарканд и другие города. Первое впечатление у пассажиров об областях складывается именно от имиджа территорий, мимо которых мчатся пассажирские поезда. К сожалению, вид многих участков вдоль стальных магистралей в Узбекистане оставляет желать лучшего. Для решения этой проблемы министерство инновационного развития выступило с инициативой выделить гранты архитекторам, специализирующимся на формировании современного ландшафтного дизайна. В проекте участвуют и специалисты СамГАСИ.

- Надо признать, что формированием дизайна прилегающих к железнодорожным магистралям территорий целенаправленно никогда не занимались, - говорит исполнительный руководитель проекта, старший преподаватель кафедры ландшафтного дизайна и интерьера СамГАСИ, доктор философских наук по архитектуре Бахром Мустаев.- В результате многие участки имеют удручающий вид. Для решения этой проблемы министерством инновационного развития была инициирована грантовая программа по разработке проектов по модернизации таких территорий. В настоящее время наша команда завершила работу над его первым этапом. В его рамках разработаны конкретные проектные предложения по кардинальному изменению имиджа прилегающих к железнодорожным путям территорий на отрезке «Самарканд – Джизак».

Для эффективной реализации поставленных задач специалистам был выделен специальный железнодорожный вагон, созданы условия для фото и видеосъемки участков.

В результате мониторинга обозначенных территорий, изучения международного опыта специалисты СамГАСИ при формировании принципиально новых панорамных видов вдоль железнодорожных путей предлагают основной акцент сделать на экологические составляющие.

Например, последовательно отходящие от стальных магистралей газоны, кустарники и декоративные деревья, создадут объемность панорамных видов в открытых зонах. Для поддержания таких оазисов в привлекательном виде достаточно будет лишь своевременного полива и ухода за зеленными насаждениями. При обустройстве территорий также предлагается использовать технологии «био-арта», «эко-арт», геопластики. Соответствующим образом должен быть реконструирован интерьер максимально приближенных к таким территориям промышленных и жилых объектов. На отдельных отрезках, в соответствии с международным опытом предлагается использование красочные листовые материалы, рекламные билборды.

Комбинации различных элементов дизайна позволят избежать монотонных картин за окном поезда. На отдельных участках планируется изменить и дизайн самих железнодорожных магистралей.

В настоящее время продолжается работа над созданием ландшафтного дизайна территорий, прилегающих к железнодорожному маршруту «Джизак – Ташкент». После завершения всех намеченных мероприятий проект самаркандских архитекторов будет предложен для окончательного утверждения для последующей реализации.