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  • 1 октябрь 2020 10:33
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Шесть учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного образования»

В хокимияте города Самарканда шесть учителей, отличившихся  в системе народного образования города, награждены нагрудным знаком Министерства народного образования Республики Узбекистан «Отличник народного образования».

 

Шесть учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного образования»

 Шесть учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного образования»

 Шесть учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного образования»

 

В мероприятии, приуроченном  ко Дню учителей и наставников, хоким Самарканда поздравил всех педагогов с их  с профессиональным праздником.


«Искренне поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником.  В нынешний период пандемии приятно осознавать, что вы обучаете и воспитываете наших детей ,  делаете все ради их совершенствования. Мы знаем, что слово учитель имеет большое значение . Учитель -   скромный, духовно богатый, нравственно чистый человек. Чем больше мы уважаем их, тем больше заслуживаем их уважения. Потому что учителя отдают все свои силы, интеллект, знания и ум, сердце своим ученикам, а значит, и будущему и развитию нации!»,-отметил хоким


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