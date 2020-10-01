 Шесть учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного образования»

В хокимияте города
Самарканда шесть учителей, отличившихся в системе народного образования города,
награждены нагрудным знаком Министерства народного образования Республики
Узбекистан «Отличник народного образования».
В мероприятии, приуроченном ко Дню учителей и наставников, хоким
Самарканда поздравил всех педагогов с их с профессиональным праздником.
«Искренне поздравляю
вас с сегодняшним профессиональным праздником. В нынешний период пандемии приятно осознавать,
что вы обучаете и воспитываете наших детей , делаете все ради их совершенствования. Мы
знаем, что слово учитель имеет большое значение . Учитель - скромный, духовно богатый, нравственно чистый
человек. Чем больше мы уважаем их, тем больше заслуживаем их уважения. Потому
что учителя отдают все свои силы, интеллект, знания и ум, сердце своим
ученикам, а значит, и будущему и развитию нации!»,-отметил хоким