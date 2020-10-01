 Шесть учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного образования»

В хокимияте города Самарканда шесть учителей, отличившихся в системе народного образования города, награждены нагрудным знаком Министерства народного образования Республики Узбекистан «Отличник народного образования».

В мероприятии, приуроченном ко Дню учителей и наставников, хоким Самарканда поздравил всех педагогов с их с профессиональным праздником.



