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  • 30 сентябрь 2020 17:02
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В Самарканд двумя чартерными рейсами прибыли 776 граждан

Международный аэропорт «Самарканд»  принял самолеты Boeing 777-200 и Boeing 763-300 авиакомпаний «Nordwind» и «Azur air», которые вылетели из Москвы. Они приземлились  в 07:46 и 15:35 по местному времени.

 

В Самарканд двумя чартерными рейсами прибыли 776 граждан

 

Двумя  чартерными рейсами в Самарканд прибыли  776 граждан. Известно, что Россия считается «красной» зоной в условиях пандемии. Поэтому пассажиры, вылетающие в Узбекистан, должны предоставить сертификат о прохождении теста ПЦР (полимерная цепная реакция) на COVID-19 (действителен не менее 72 часов до вылета) с отрицательным результатом.

 

В Самарканд двумя чартерными рейсами прибыли 776 граждан

 В Самарканд двумя чартерными рейсами прибыли 776 граждан

 

Граждане также должны соблюдать правила самоизоляции в домах или отелях в течение 14 дней, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции (для выходцев из красной зоны). Персонал аэропорта принял необходимые меры для предотвращения распространения пандемии, предоставив пассажирам все удобства во время обслуживания, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Самарканд».


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