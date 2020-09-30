 В Самарканд двумя чартерными рейсами прибыли 776 граждан

Международный аэропорт «Самарканд» принял самолеты Boeing 777-200 и Boeing 763-300 авиакомпаний «Nordwind» и «Azur air», которые вылетели из Москвы. Они приземлились в 07:46 и 15:35 по местному времени.

Двумя чартерными рейсами в Самарканд прибыли 776 граждан. Известно, что Россия считается «красной» зоной в условиях пандемии. Поэтому пассажиры, вылетающие в Узбекистан, должны предоставить сертификат о прохождении теста ПЦР (полимерная цепная реакция) на COVID-19 (действителен не менее 72 часов до вылета) с отрицательным результатом.

Граждане также должны соблюдать правила самоизоляции в домах или отелях в течение 14 дней, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции (для выходцев из красной зоны). Персонал аэропорта принял необходимые меры для предотвращения распространения пандемии, предоставив пассажирам все удобства во время обслуживания, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Самарканд».