На такси Samarcanda по Риму

Энциклопедический проект «Самаркандиана» продолжает свою работу. Через интервью с интересными людьми мы знакомим читателей с различными объектами зарубежной Самаркандианы в самых разных уголках земного шара.

Сегодня из Вечного города на наши вопросы отвечает руководитель департамента маркетинга итальянской компании «Такси Самарканд 065551» (Samarcanda 065551) доктор Рената Альтобелли. Она пишет: «Спасибо, что вы связались с нами. Мы очень рады прочитать о вашем проекте «Самаркандиана» и для нас было бы честью принять в нём участие. Сегодня мы являемся одной из немногих таксомоторных компаний, известных, скорее, по своему названию, чем по номеру телефона…».

Доктор Альтобелли, не могли бы Вы немного рассказать нашим читателям о такси «Самарканд».

- Радиотакси Samarcanda было основано в 1992 году с намерением обновить и улучшить мир такси. Наш кооператив состоит из 350 таксистов и 20 сотрудников. Все наши автомобили относятся к среднему и высокому сегменту с максимальным сроком службы 5 лет, при этом половина нашего автопарка являются гибридными или электромобилями. Смена и обновление автомобилей позволяет нам всегда иметь транспортные средства с низким уровнем воздействия на окружающую среду и высокими стандартами качества и комфорта. Наш символ – летящий к горизонту альбатрос, и всю свою энергию мы тратим на достижение новых целей. Наш кооператив предлагает ориентированную на клиента бизнес-структуру, а его члены могут воспользоваться сервисными преимуществами эффективной внутренней службы взаимопомощи.

- Почему кооператив Samarcanda представляется как радиотакси?

- Слово «Радио» относится к технологической услуге: вы можете позвонить по телефону, через WhatsApp, Telegram или использовать специальное приложение для вызова такси. Поначалу мы использовали старый радиопередатчик. В 1996 году мы стали первой компанией такси в Европе, которая стала использовать систему GPS-слежения для обработки вызовов такси. Технология улучшилась, но термин остался.

Как возникла идея назвать кооператив «Самарканд»?

- Выбор названия не был случайным: великолепный город Самарканд хорошо отображал идею одиннадцати наших водителей – учредителей кооператива. Ведь Самарканд был известен в древности как «Рим Востока», как притягательное место для чудесных и увлекательных путешествий. Являясь перекрёстком интенсивных торговых обменов, он всегда оставался наглядным примером мирного сосуществования разных рас, религий и обычаев, сильно отличающихся друг от друга. Для того чтобы использовать культурные и рыночные возможности, необходимо обеспечить мирное сосуществование, открытость, разнообразие и эффективность производства. Радиотакси «Самарканд» – это, по сути, путь к постоянному совершенствованию.

- Бывали ли члены вашего кооператива в Самарканде? Если да, то каковы были впечатления?

- Насколько мне известно, пока никто из наших водителей не бывал в Самарканде. К сожалению, мне тоже ещё не доводилось бывать в вашем городе, но лично у меня такие планы есть.

- Каким Вы представляете себе Самарканд? Что означает Самарканд для Вас?

- Самарканд является примером мирного сосуществования и того, как оно может приносить процветание, богатство и красоту. Для нас, римлян, этот город наше «альтер эго» Востока.

- Не могу обойти такую чувствительную тему как пандемия. Очевидно, что на многие вещи мы стали смотреть иначе. Мир становится другим. Как повлияли антивирусные ограничения на деятельность радиотакси «Самарканд»? Насколько изменила пандемия Ваши взгляды на мир?

- Последствия распространения COVID-19 сильно ударили по нашей работе, которая основана на поездках бизнесменов и туристов. Как Вы хорошо понимаете, мы столкнулись с большими трудностями. Но и в этом случае мы смогли быстро отреагировать на проблему, адаптировав наши услуги к нынешней ситуации и поставив себя на службу обществу. Фактически, во время карантина мы доставляли продукты питания, необходимые медикаменты и осуществляли доставку по всему городу. Мы сопровождали врачей, которые бесплатно работали в больницах и были на переднем крае борьбы с вирусом. Мы продолжали выполнять все обязанности нашей службы «Такси солидарности». Созданная в 2017 году 50 таксистами "Samarcanda” и в настоящее время управляемая всем кооперативом, эта служба оказывает в нынешних условиях бесплатную помощь для малоимущих жителей Рима. Наша работа сильно изменилась. Ежедневно контактируя с людьми, мы видим и ощущаем их и наш страх. Те, кто предпочитает пользоваться такси, потому что опасается садиться в общественный транспорт, но имеет ограниченные экономические возможности; те, кто снова начинает передвигаться, как и до карантина, но с масками и всеми гигиеническими средствами, с соблюдением социальной дистанции. Мы надеемся, что эта чрезвычайная ситуация помогла понять, что все мы связаны и все мы ближе, чем мы думаем. Мы искренне надеемся, что сможем благополучно выйти из этой чрезвычайной ситуации.

Ваши пожелания жителям Самарканда и всего Узбекистана?

- Мы надеемся вскоре встретиться с вами в вашем прекрасном городе и с нетерпением ждём вас в Риме, надеясь, что мы сможем вместе начать побратимство. Удачи вашему замечательному проекту «Самаркандиана»!

- Благодарим Вас, доктор Альтобелли, за интересную беседу и приглашаем Вас в Самарканд.