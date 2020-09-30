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  • 30 сентябрь 2020 11:20
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Задержан человек, пытавшийся дать взятку начальнику Пахтачийского РОВД

28 сентября 2020 года оперативники Пахтачийского районного отдела  внутренних дел задержали шестерых жителей махалли «Тараккиёт» в Пахтачийском районе при попытке незаконной добычи золотоносной руды. Были изъяты электродвижок, 1 единица  экскаватора, полиэтиленовые пакеты для золота и автомобиль марки «УАЗ»  без государственного  номера.

 

Задержан человек, пытавшийся дать взятку начальнику Пахтачийского РОВД

 

Добытчики золота после провала преступного плана попросили не оформлять дело или  как-то облегчить их участь, после чего предложили начальнику РОВД взятку в размере 6 000 000 сумов в обмен на отказ от обращения в суд и возврат документально изъятых вещей в качестве вещественных доказательств.

 

 

В тот же день была создана оперативная группа. Сотрудниками  Самаркандского областного УВД, Нарпайского РОВД, прокуратуры Пахтачийского района  был задержан 52-летний гражданин Х.С.   с поличным при даче взятки в размере 6 000 000 сумов начальнику РОВД.


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