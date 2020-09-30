Задержан человек, пытавшийся дать взятку начальнику Пахтачийского РОВД

28 сентября 2020 года оперативники Пахтачийского районного отдела внутренних дел задержали шестерых жителей махалли «Тараккиёт» в Пахтачийском районе при попытке незаконной добычи золотоносной руды. Были изъяты электродвижок, 1 единица экскаватора, полиэтиленовые пакеты для золота и автомобиль марки «УАЗ» без государственного номера.

Добытчики золота после провала преступного плана попросили не оформлять дело или как-то облегчить их участь, после чего предложили начальнику РОВД взятку в размере 6 000 000 сумов в обмен на отказ от обращения в суд и возврат документально изъятых вещей в качестве вещественных доказательств.

В тот же день была создана оперативная группа. Сотрудниками Самаркандского областного УВД, Нарпайского РОВД, прокуратуры Пахтачийского района был задержан 52-летний гражданин Х.С. с поличным при даче взятки в размере 6 000 000 сумов начальнику РОВД.