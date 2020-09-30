Лидером по числу рождаемости за август стала Самаркандская область - Госкомстат

В соответствии с данными Госкомстата, за первые 8 месяцев 2020-го в органах ЗАГС республики зарегистрировано 525 280 фактов рождения младенцев, что на 18 912 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе этого года в Узбекистане было зарегистрировано 83 925 новорожденных. Абсолютным лидером по числу рождаемости стала Самаркандская область: в регионе зафиксировано 9 585 новых граждан страны.

За последние 8 месяцев наибольшее количество новорожденных зарегистрировано также в Самаркандской области - 63 573 грудничка, Ферганской - 58 774, Кашкадарьинской - 55 774 и в Андижанской - 50 601.

В Госоргане отмечают, что в 1897-м население Узбекистана составляло 3,9 миллиона человек, в настоящее время эта цифра приравнена к нынешнему населению Самаркандской области, передает UzReport.