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  • 30 сентябрь 2020 11:02
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Лидером по числу рождаемости за август стала Самаркандская область - Госкомстат

Лидером по числу рождаемости за август стала Самаркандская область - ГоскомстатВ соответствии с данными Госкомстата, за первые 8 месяцев 2020-го в органах ЗАГС республики зарегистрировано 525 280 фактов рождения младенцев, что на 18 912 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

В августе этого года в Узбекистане было зарегистрировано 83 925 новорожденных. Абсолютным лидером по числу рождаемости стала Самаркандская область: в регионе зафиксировано 9 585 новых граждан страны.

 

За последние 8 месяцев наибольшее количество новорожденных зарегистрировано также в Самаркандской области - 63 573 грудничка, Ферганской - 58 774, Кашкадарьинской - 55 774 и в Андижанской - 50 601.

 

В Госоргане отмечают, что в 1897-м население Узбекистана составляло 3,9 миллиона человек, в настоящее время эта цифра приравнена к нынешнему населению Самаркандской области, передает UzReport.


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