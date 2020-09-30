» » » За 8 месяцев 2020 года количество браков в области превысило коэффициент разводов
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  • 30 сентябрь 2020 10:42
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За 8 месяцев 2020 года количество браков в области превысило коэффициент разводов

За восемь месяцев текущего года органы ЗАГС Самаркандской области зарегистрировали 14 287 браков. За аналогичный период прошлого года было заключено  19 084 браков, следует из данных Управления статистики Самаркандской области.

 

За 8 месяцев 2020 года количество браков в области превысило коэффициент разводов

 

 

По регионам самый высокий коэффициент брачности был отмечен в городе Самарканде (643), Пайарыкском (517), Ургутском (466),Пастдаргомском (415), Самаркандском (379) и Акдарьинском  (247) районах. Самый низкий коэффициент – в городе Каттакургане (94).

 

В период с января по август нынешнего года  зарегистрировано  1793 развода, что на 542 случая меньше показателя за тот же период 2019 года.

 

В разрезе городов и районов области самый высокий уровень разводов наблюдался в городе Самарканде(73), Ургутском (27), Самаркандском (22), Пастдаргомском (18) и Акдарьинском (16) районах.


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