В Самарканде появится обновлённая гостиница

В Самаркандской области проводятся масштабные работы по развитию туристического потенциала, а также создаются условия для комфортабельного пребывания гостей. Так, в городе Самарканде, по улице Абдурахмана Джами появится обновлённая гостиница, которая будет включать в себя 55 номеров на 100 человек.

При гостинице будет функционировать ресторан, где гости смогут отведать национальную кухню. Данный отель запустит свою деятельность в первом полугодии 2021 года, стоимость проекта составляет 5 млрд сумов. Реализация данного проекта позволит создать более 30 новых рабочих мест.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.