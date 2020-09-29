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  • 29 сентябрь 2020 15:38
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В Самарканде появится обновлённая гостиница

В Самаркандской области проводятся масштабные работы по развитию туристического потенциала, а также создаются условия для комфортабельного пребывания гостей. Так, в городе Самарканде, по улице Абдурахмана Джами появится обновлённая гостиница, которая будет включать в себя 55 номеров на 100 человек.

 

В Самарканде появится обновлённая гостиница

 

При гостинице будет функционировать ресторан, где гости смогут отведать национальную кухню. Данный отель запустит свою деятельность в первом полугодии 2021 года, стоимость проекта составляет 5 млрд сумов. Реализация данного проекта позволит создать более 30 новых рабочих мест. 

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.

 


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