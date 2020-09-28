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  • 28 сентябрь 2020 15:31
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В Самаркандской области поставлен заслон преступной деятельности наркоторговцев (Видео)

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности совместно с Ташкентским городским управлением Таможенного комитетапресечена деятельность преступной группы, занимавшейся наркоторговлей. 

 

В Самаркандской области поставлен заслон преступной деятельности наркоторговцев (Видео)


 

В качестве вещественных доказательств у 4-х жителей Ташкента изъято почти 160 граммов «кокаина», который был ввезен в республику контрабандно, посредством международного почтового перевода и предназначался для реализации на территории столицы. Задержанные лица планировали реализовать кокаин по $300-350 за  1 гр.

 

В ходе следующего оперативного мероприятия, в городе Ташкенте был задержан Абдушукур Турсунов, родившийся в 1976 году в Сурхандарьинской области и проживающий в Чиланзарском районе. В результате проверки у него изъято 117 граммов «опия» и 116 граммов «гашиша».

Во время дознания установлено, что эти наркотические вещества он приобрел у жителя города Денау Абдусамата Очилова, родившегося в 1965 году в Сурхандарьинской области. Он также был задержан в г.Ташкент и у него было изъято 5 граммов «опия».

 

В ходе оперативного мероприятия, проведенного в городе Намангане сотрудниками территориального управления СГБ был проведен осмотр автомашины марки "Тико" под управлением ранее дважды судимого Сайдисмона Камбарова, 1952 года рождения, проживающего в Янгикурганским районе. В результате в багажнике автомобиля было обнаружено 1 кг 85 граммов «гашиша». 

 

В ходе доследственных мероприятий установлено, что он приобрел эти наркотические средства у кыргызстанца по имени Акилбек, на участке узбекско-кыргызской государственной границы, пролегающей по территории села Заркент Янгикурганского района и планировал реализовать в городе Намангане.

 

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ совместно с областным УВД, при въезде в город Наманган была остановлена и досмотрена с участием понятых автомашина "Нексия". В результате у пассажира данного автомашины Толиба Тургунова, 1981 г.р., жителя города Намангана обнаружено  482 грамма «гашиша», который был изъят  в процессуальном порядке.

 

В результате оперативного мероприятия, проведенного Управлением СГБ по Самаркандской области совместно с областным управлениями внутренних дел и таможни, поставлен заслон преступной деятельности наркоторговцев Ёдгара Баротова, родившегося в 1986 году в Ургутском районе, и Ахмада Расулова, родившегося в 1976 году в Пастдаргамском районе. У них в качестве вещественного доказательства изъято 1 килограмм 300 граммов «опия» и 1 килограмм 490 граммов «марихуаны». 

 

В общей сложности, по итогам оперативных мероприятий изъято около 160 граммов «кокаина», 1 килограмм 422 грамма «опия», 1 килограмм 683 грамма «гашиша» и 1 килограмм 490 граммов «марихуаны».   

 

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса и проводятся следственные действия.

 

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