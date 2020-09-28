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  • 28 сентябрь 2020 14:18
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Библиотека имени А.С. Пушкина в Самарканде

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года, она является одной из старейших библиотек Узбекистана, которая расположена на Университетском бульваре. В настоящее время в книжном фонде библиотеки около 700 тысяч единиц хранения, включая периодику, грамзаписи и нотные издания.

 

Библиотека имени А.С. Пушкина в Самарканде

 

Читателями библиотеки ежегодно становятся около 30 тысяч человек. В 2006 году это учреждение стало именоваться информационно-библиотечным центром им. А.С.Пушкина, после  чего начался процесс перестройки всей деятельности одного из старейших книгохранилищ республики. Книжные фонды стали переноситься на электронные носители и читатели уже могли пользоваться ими через локальную компьютерную сеть.

 

Библиотека имени А.С. Пушкина в Самарканде

 

В библиотеке функционируют секторы общей книговыдачи, иностранной литературы и читальный зал как для взрослых так и для детей, конференц зал.

 

Библиотека имени А.С. Пушкина в Самарканде

 

Особого внимания заслуживает сектор редких книг, где хранятся уникальные фолианты книг, изданных в прошлые столетия. Среди них - старинные энциклопедии, такие как многотомник «Вселенная и человечество», «История Византийской империи», «Всемирная история» Ф.Шлоссера (1870 г.), сообщает пресс- служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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