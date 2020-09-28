» » » САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Как организовано электроснабжение в осенне-зимний период?
﻿
  • 28 сентябрь 2020 12:51
  • 169

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Как организовано электроснабжение в осенне-зимний период?

Члены Специального состава  Минэнерго посетили  Самаркандскую область для ознакомления с проводимыми работами по обеспечению потребителей электроэнергией в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

 

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Как организовано электроснабжение в осенне-зимний период?

 

Здесь рабочая группа проинспектировала состояние энергообъектов в регионе и ознакомилась с процессом подготовки к сезону.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону отремонтировано 2 156,3 км линий электропередачи и 648 трансформаторных пунктов, 5 силовых трансформаторов 35/110 кВ.


Вместе с тем, в целях подготовки электрооборудования и сетей к осенне-зимнему сезону запланирован текущий ремонт 5 534,0 км линий электропередачи и 1 575 трансформаторных пунктов, на сегодняшний день  отремонтированы  4 320,3 км линий электропередачи и 1 257 трансформаторной точки.


Члены Специального состава посетили подстанцию «АвтоВАЗ». Как проинформировали на месте, работа по подготовке к осенне-зимнему сезону завершена. В выходные дни были произведены плановые ремонтные работы, которые позволят избежать перебоев в подаче электроэнергии.

 

По сообщению пресс-службы министерства, для потребителей Самаркандской области в осенне-зимний период 2020-2021 гг. в регион планируется поставить 2 480,9 млн.киловатт-часов электроэнергии. Общее количество потребителей в области составляет 840 367 человек, из которых 37 825 являются  юридическими лицами, а 802 542 –физическими (домохозяйства).


Для электроснабжения потребителей в области используется  17,1 тыс. км линий электропередачи и 10260 трансформаторных пунктов.


До  1 октября текущего года планируется  отремонтировать  2 767,0 км линий электропередачи и 788 трансформаторных пунктов. На сегодняшний день на складе имеются в наличии 23 трансформаторные подстанции, 47,5 тонны трансформаторного масла и 74 километра кабельной продукции.


Похожие статьи:
﻿
Минэнерго ознакомилось с готовностью обеспечения углем Самаркандской области

Минэнерго ознакомилось с готовностью обеспечения углем Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
Жителей сёл Жом и Гирдикургон обеспечили бесперебойной электроэнергией

Жителей сёл Жом и Гирдикургон обеспечили бесперебойной электроэнергией

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Для улучшения электроснабжения области выделено 75 миллиардов сумов

Для улучшения электроснабжения области выделено 75 миллиардов сумов

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В массиве Сартепа уже используется локальная система в теплоснабжении

В массиве Сартепа уже используется локальная система в теплоснабжении

Общество / Новости Самарканда
﻿
Как Самарканд готовится к зиме?

Как Самарканд готовится к зиме?

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика