САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Как организовано электроснабжение в осенне-зимний период?

Члены Специального состава Минэнерго посетили Самаркандскую область для ознакомления с проводимыми работами по обеспечению потребителей электроэнергией в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Здесь рабочая группа проинспектировала состояние энергообъектов в регионе и ознакомилась с процессом подготовки к сезону.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону отремонтировано 2 156,3 км линий электропередачи и 648 трансформаторных пунктов, 5 силовых трансформаторов 35/110 кВ.





Вместе с тем, в целях подготовки электрооборудования и сетей к осенне-зимнему сезону запланирован текущий ремонт 5 534,0 км линий электропередачи и 1 575 трансформаторных пунктов, на сегодняшний день отремонтированы 4 320,3 км линий электропередачи и 1 257 трансформаторной точки.





Члены Специального состава посетили подстанцию «АвтоВАЗ». Как проинформировали на месте, работа по подготовке к осенне-зимнему сезону завершена. В выходные дни были произведены плановые ремонтные работы, которые позволят избежать перебоев в подаче электроэнергии.

По сообщению пресс-службы министерства, для потребителей Самаркандской области в осенне-зимний период 2020-2021 гг. в регион планируется поставить 2 480,9 млн.киловатт-часов электроэнергии. Общее количество потребителей в области составляет 840 367 человек, из которых 37 825 являются юридическими лицами, а 802 542 –физическими (домохозяйства).





Для электроснабжения потребителей в области используется 17,1 тыс. км линий электропередачи и 10260 трансформаторных пунктов.





До 1 октября текущего года планируется отремонтировать 2 767,0 км линий электропередачи и 788 трансформаторных пунктов. На сегодняшний день на складе имеются в наличии 23 трансформаторные подстанции, 47,5 тонны трансформаторного масла и 74 километра кабельной продукции.