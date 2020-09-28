Водитель Captiva задержан в Самарканде за попытку заплатить 2 000 000 сумов инспектору ППС

24 сентября 2020 года на 6-м километре трассы М-37, проходящей через Акдарьинский район Самаркандской области, сотрудник патрульно-постовой службы остановил автомобиль Captiva, следовавший по маршруту Самарканд-Ташкент.

Как уточнили в информационной службе УВД по Самаркандской области, в ходе следствия установлена личность водителя. Это житель города Ташкента, гражданин М. 1986 года рождения. Выяснилось, что он управлял транспортным средством без доверенности, на него был составлен административный протокол и транспортное средство помещено на штрафстоянку на временное хранение.





Тогда водитель предложил сотруднику ППС взятку в размере 2 000 000 сумов в обмен на вывод автомобиля со штрафстоянки.





В этот же день было проведено оперативное мероприятие с участием сотрудников Управления собственной безопасности МВД по Самаркандской области и прокуратуры Акдарьинского района. Водителя автомобиля Captiva задержали в момент передачи двух миллионов сумов на предполагаемом месте. Ведется следствие.