» » » Водитель Captiva задержан в Самарканде за попытку заплатить 2 000 000 сумов инспектору ППС
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  • 28 сентябрь 2020 11:49
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Водитель Captiva задержан в Самарканде за попытку заплатить 2 000 000 сумов инспектору ППС

24 сентября 2020 года на 6-м километре трассы М-37, проходящей через Акдарьинский район Самаркандской области, сотрудник патрульно-постовой службы остановил автомобиль Captiva, следовавший по маршруту Самарканд-Ташкент.

 

Водитель Captiva задержан в Самарканде за попытку заплатить 2 000 000 сумов инспектору ППС

 

Как уточнили в  информационной службе  УВД по Самаркандской области, в ходе следствия установлена личность водителя. Это житель города Ташкента, гражданин  М. 1986 года рождения. Выяснилось, что он управлял транспортным средством без доверенности, на него был составлен административный протокол и транспортное средство помещено на штрафстоянку на временное хранение.


Тогда водитель предложил сотруднику ППС  взятку в размере 2 000 000 сумов в обмен на вывод автомобиля со штрафстоянки.


В этот же день было проведено оперативное мероприятие с участием сотрудников Управления собственной безопасности МВД по Самаркандской области и прокуратуры Акдарьинского района.  Водителя автомобиля Captiva задержали в момент передачи двух миллионов сумов на предполагаемом месте. Ведется следствие.


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