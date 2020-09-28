Вы знаете о международной туристической организации, членом которой является Самарканд?

Всемирная федерация туристических городов (WTCF) была создана 15 сентября 2012 года по инициативе Китайкой Народной Республики. Штаб-квартира федерации находится в Пекине. Официальные языки - китайский и английский. Федерация состоит из 218 членов. 145 городов-участников и 73 туристические организации и компании, работающие в сфере туризма.

Из 145 городов-членов WTCF 43 расположены в государствах-членах ШОС. В настоящее время членами федерации являются четыре города из Центральной Азии. Это- Алматы, Нурсултан, Душанбе и Самарканд.





Презентация города Самарканда для включения в Федерацию туристических городов Узбекистана проходила в сентябре 2018 года на саммите «Fragrant Hills Tourism Summit 2018» в г.Циньдао. А уже 7 марта 2019 руководство WTCF сообщило о принятии города Самарканда в члены. Самарканд стал 142 городским членом всемирной организации из 218 членов.

Стоит отметить, что саммит ШОС в 2022 году запланирован на древний город Самарканд.