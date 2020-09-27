Минэнерго ознакомилось с готовностью обеспечения углем Самаркандской области

Штабом Минэнерго в ходе посещения Самаркандской области проанализирована работа по подготовке к обеспечению потребителей региона углем и угольными брикетами в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Рассмотрение положения дел на местах началось с выезда на угольную базу «Бунёдкор», принадлежащую самаркандскому угольному предприятию. Здесь членами Спецштаба была проанализирована вся производимая работа - от момента начала производства брикетных изделий до поставки их потребителям.

Как было отмечено, в целях удовлетворения спроса потребителей на качественную угольную продукцию, изменен подход к изготовлению брикетной продукции. Теперь основой для нее будет служить исключительно мелкие некондиционные объемы угля, то есть то, что невозможно поставить в виде непосредственно угля. Таким образом, введено производство брикетов диаметром 0-50 мм. Более крупные угольные фракции будут просто поставляться потребителям, разделенные по виду объема. Раннее для изготовления брикетов практиковалось специальное измельчение каменного угля, от чего теперь по просьбе потребителей, решено отказаться.

К настоящему времени завершена работа по доставке 17 636 тонн угля в отдаленные районы Самаркандской области, в частности населению Ургутского района поставлено 2500 тонн угля. К 15 октября будет завершена доставка топлива в Кошрабадский район.

В связи с необходимостью до конца года будут поставлены 3 новых погрузчика на угольные склады «Джамбой», «Зарафшан» и «Зийовуддин».

Всего Самаркандской области в осенне-зимний период будет поставлено 115,6 тыс. тонн угля и брикетов. Из них 80 тысяч тонн угля и брикетов предназначены для физических лиц (жителей) и 35,6 тыс. тонн – для социальных объектов. Для обеспечения углем потребителей в регионе будут использованы 11 складов, оснащенных погрузчиками и весами.