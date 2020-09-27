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  • 27 сентябрь 2020 13:31
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Минэнерго ознакомилось с готовностью обеспечения углем Самаркандской области

Штабом Минэнерго в ходе посещения Самаркандской области проанализирована работа по подготовке к обеспечению потребителей региона углем и угольными брикетами в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

 

Минэнерго ознакомилось с готовностью обеспечения углем Самаркандской области

 

Рассмотрение положения дел на местах началось с выезда на угольную базу «Бунёдкор», принадлежащую самаркандскому угольному предприятию. Здесь членами Спецштаба была проанализирована вся производимая работа - от момента начала производства брикетных изделий до поставки их потребителям.

 

Как было отмечено, в целях удовлетворения спроса потребителей на качественную угольную продукцию, изменен подход к изготовлению брикетной продукции. Теперь основой для нее будет служить исключительно мелкие некондиционные объемы угля, то есть то, что невозможно поставить в виде непосредственно угля. Таким образом, введено производство брикетов диаметром 0-50 мм. Более крупные угольные фракции будут просто поставляться потребителям, разделенные по виду объема. Раннее для изготовления брикетов практиковалось специальное измельчение каменного угля, от чего теперь по просьбе потребителей, решено отказаться.

  

Минэнерго ознакомилось с готовностью обеспечения углем Самаркандской области

 

 

К настоящему времени завершена работа по доставке 17 636 тонн угля в отдаленные районы Самаркандской области, в частности населению Ургутского района поставлено 2500 тонн угля. К 15 октября будет завершена доставка топлива в Кошрабадский район.

 

В связи с необходимостью до конца года будут поставлены 3 новых погрузчика на угольные склады «Джамбой», «Зарафшан» и «Зийовуддин».

 

Минэнерго ознакомилось с готовностью обеспечения углем Самаркандской области

 

 

Всего Самаркандской области в осенне-зимний период будет поставлено 115,6 тыс. тонн угля и брикетов. Из них 80 тысяч тонн угля и брикетов предназначены для физических лиц (жителей) и 35,6 тыс. тонн – для социальных объектов. Для обеспечения углем потребителей в регионе будут использованы 11 складов, оснащенных погрузчиками и весами.


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