Какие школы в городе Самарканде начнут работать с 28 сентября?

Новый 2020/2021 учебный год в Самаркандской области начался две недели назад, однако, вопрос возобновления уроков «в реале» в условиях продолжающейся пандемии коронавируса во многих школах все еще в процессе решения. По данным городского управления народного образования, в конце марта нынешнего года из-за пандемии Covid-19 занятия были прерваны в 1247 учебных заведениях по всему вилояту. Образовательный процесс также прервался для более 97 тысяч детей и подростков, обучающихся в 81 школе города Самарканда. В качестве временного варианта пригодилось удаленное обучение. Были созданы телеуроки, инициированные Министерством народного образования.

На сегодняшний день с 14 сентября в режиме оффлайн в районах Самаркандской области начали свою деятельность более шестисот образовательных школ, в то время как городские школы не спешат открываться и принимать школьников. Функционирование большинства учебных заведений в сельской местности в режиме традиционного образования обусловлено улучшением эпидемиологической ситуации на местах и отсутствием глобальной сети, либо характерным для нее слабым сигналом интернета, недостаточным для получения видеоконтента, уточнили в ведомстве.

Согласно соответствующему заключению областного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия, в городе Самарканде свои двери исключительно для детей начальных классов открыли пока девять школ-№9,№58,№19,№49,№57, №62,№8 и №10. Как отметили в ГорОНО, с 28 сентября в режиме оффлайн начнут работать общеобразовательная школа №24 на территории массива Сартепо и специализированное учебное заведение при СамГУ с углублённым изучением физики и математики.

Традиционное образование поэтапно будет внедрено и в других районных и городских школах области. По имеющимся данным, завершается процесс сдачи тестов на Covid-19 среди педагогов. 33 тысяч 476 учителей по всему вилояту, а это 61,3% из общего числа сдали тесты на коронавирус.

Зарина Хабердиева