» » » Азиз Абдухакимов: «Вырученные от полумарафона средства пойдут на открытие художественной студии для детей с аутизмом»
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  • 26 сентябрь 2020 13:38
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Азиз Абдухакимов: «Вырученные от полумарафона средства пойдут на открытие художественной студии для детей с аутизмом»

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Государственного комитета по развитию туризма, председатель оргкомитета Международного благотворительного марафона "Samarkand Half Marathon" Азиз Абдухакимов провел онлайн-совещание по организационным вопросам самаркандского полумарафона.

 

Азиз Абдухакимов: «Вырученные от полумарафона средства пойдут на открытие художественной студии для детей с аутизмом»

 

Азиз Абдухакимов отметил, что в этом году полумарафон будет проходить в виртуальном формате, и в Самарканде профессиональные спортсмены из разных стран будут бороться за победу.

 

Процесс забега будет транслироваться в прямом эфире. Соревнование будет проведено между областями, и участники должны преодолеть наибольшую дистанцию, чтобы их регион занял первое место. Впервые участникам полумарафона будут предложены два дополнительных формата: детский забег и скандинавская ходьба.

 

Все средства, вырученные с полумарафона, будут направлены на реализацию проекта по открытию  художественной студии в одном из интернатов для детей с аутизмом в Узбекистане.

 

Напомним, "Samarkand Half Marathon" - это ежегодный благотворительный забег, организованный Фондом культуры и искусства при поддержке Министерства культуры, Государственного комитета по развитию туризма и администрации Самаркандской области.

 

Благотворительный забег стартует 1 ноября. Он открыт для граждан стран всего мира.

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