За пять дней в Самарканде 16 женщин получили охранные ордера

Ранее мы сообщали, что с 20 сентября по 20 октября 2020 года в Самарканде проводятся специальные профилактические мероприятия в рамках «Месячника противодействия притеснениям и насилию».

В мероприятии приняли участие 661 сотрудник органов внутренних дел(инспекторы по профилактике и специалисты по делам женщин) и 842 представителя общественности. С привлечением 1503 специалиста за 5 дней удалось изучить 3305 семей.

За это время профилактическая работа проводилась с 365 конфликтующими семьями, выявлено 47 проблем, 25 из которых были решены на месте, в 29 случаях урегулирована ситуация с семейными неурядицами, а в 11 случаях семьи, находящиеся на грани развода, примерены.

В ходе мероприятия 16 человек были выявлены как виновные в домашнем насилии и притеснении женщин в рамках семейных отношений. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 4 января 2020 года «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия» в установленном порядке пострадавшим женщинам выданы охранные ордера, проведена детальная юридическая разъяснительная работа по требованиям этого постановления и обеспечения исполнения защитного ордера .

По сообщению пресс-службы УВД Самарканда, подобные профилактические мероприятия по всей области продолжаются.