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  • 25 сентябрь 2020 10:34
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Газовые смарт-счетчики в Самарканде установят до 1 февраля 2021 года

Газовые смарт-счетчики в Самарканде установят до 1 февраля 2021 годаУзбекистан направит свыше $177 млн на бесплатную установку населению газовых смарт-счетчиков. Их будет поставлять "Технопарк", сообщает Podrobno.uz.

 

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по реализации проекта "Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа".

 

"Худудгазтаъминот" провел тендер среди отечественных производителей, по результатам которого договор на поставку электронных приборов учета природного газа (счетчиков) и необходимого оборудования был заключен с компанией "Технопарк".

 

Внедрение системы смарт-счетчиков будет идти в несколько этапов. На первом этапе счетчики будут установлены в некоторых районах Ташкентской области (срок до 1 октября 2020 года).

 

Второй этап затронет города Ташкент, Самарканд, Андижан, Бухара, Гулистан, Джизак, Наманган, Нукус, Термез, Ургенч, Карши, Каттакурган, Коканд, Маргилан, а также Уртачирчикский, Чиназский, Юкоричирчикский, Янгиюльский и Карманинский районы. Также данный этап затронет другие регионы с повышенной задолженностью. Счетчики в этих регионах будут установлены до 1 февраля 2021 года за счет выделяемых кредитных средств Фонда реконструкции и развития.

 

Полный запуск системы с установкой современных приборов учета во всех регионах республики запланирован до 1 августа 2021 года.

 

Интересно, что "Худудгазтаъминот" должен подключить крупных потребителей, автомобильные газозаправочные станции и производителей строительных материалов до конца ноября, других субъектов предпринимательства – до конца 2020 года за счет их собственных средств, объекты социальной сферы – до 1 мая 2021 года за счет средств госбюджета.


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