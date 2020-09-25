В Самарканде $300 млн.выделят на реконструкцию 3-х улиц

На 14-м заседании Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов Э. Турдимов рассказал, что хокимият Самаркандской области объявил тендер на сумму $ 300 млн на реконструкцию и модернизацию улиц Амира Темура, Бустонсарой и Рудаки в городе Самарканде.

Согласно условиям, из этой суммы 210 миллионов долларов будут направлены на строительство дорог и 90 миллионов долларов на водоснабжение. Предусмотрены капитальный ремонт дорог, посадка цветов и ремонт тротуаров.





На сегодняшний день уже поступило 18 предложений из 9 зарубежных стран для участия в данном проекте.