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  • 25 сентябрь 2020 10:32
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В Самарканде $300 млн.выделят на реконструкцию 3-х улиц

На 14-м заседании Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов Э. Турдимов рассказал, что хокимият Самаркандской области объявил тендер на сумму $ 300 млн на реконструкцию и модернизацию улиц Амира Темура, Бустонсарой и Рудаки в городе Самарканде.

 

В Самарканде $300 млн.выделят на реконструкцию 3-х улиц

 

Согласно условиям, из этой суммы 210 миллионов долларов будут направлены на строительство дорог и 90 миллионов долларов на водоснабжение. Предусмотрены капитальный ремонт дорог, посадка цветов и ремонт тротуаров.


На сегодняшний день уже поступило 18 предложений из 9 зарубежных стран для участия в данном проекте.


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