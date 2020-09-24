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  • 24 сентябрь 2020 16:38
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В Каттакургане будет создано более двух тысяч рабочих мест

В Каттакургане будет создано более двух тысяч рабочих местПостановлением Правительства (№ 580, 23.09.2020 г.) утверждена Программа мер социально-экономического развития и сокращения бедности города Каттакурган Самаркандской области на 2020-2022 годы, сообщает UzDaily.

 

Согласно Программе, в указанные годы в целях комплексного социально-экономического развития и сокращения бедности в городе Каттакургане предусматривается реализация 204 проектов.

 

В частности, предусматривается реализация 117 инвестиционных проектов по развитию сфер промышленности, услуг и сельского хозяйства, а также создание 2 052 новых рабочих мест

 

550 безработных в городе будут обучаться по швейному делу, компьютерной грамотности, техническому обслуживанию бытовой техники, парикмахерскому делу.

 

Также, в текущем году 2 253 безработных в городе будут привлечены к общественным работам.

 

В городе будет создан «Центр ремесленничества» (ремесленничество, комплекс национальных сладостей и гостиница).

 

Постановлением также утверждены меры по сокращению бедности в городе.


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