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  • 24 сентябрь 2020 14:03
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В Самарканде осужден мужчина, убивший свою мать за связь с другим мужчиной

45-летнего мужчину в Самарканде осудили и приговорили к 18,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в убийстве собственной матери, которую он подозревал в измене с другим мужчиной. Об этом пишет сайт  Еveryday.uz.

 

В Самарканде осужден мужчина, убивший свою мать за связь с другим мужчиной

 

Сообщается, что отец  убийцы  умер в 1987 году.  С тех пор он был одержим мыслью, что его мать очень часто проводит время  с незнакомыми мужчинами.  20 июня этого года осужденный пришел домой пьяный. В то время, когда мать спала, он несколько раз ударил ее ножом.

 

В зале суда выяснилось, что 45-летний мужчина уже был осужден. Он убил знакомого матери,  заподозрив очередной раз ее в измене. Три года назад он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за совершенное преступление. Однако приговор, вынесенный мужчине за предыдущее преступление, был заменен на три года лишения свободы.


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