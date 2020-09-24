В Самарканде осужден мужчина, убивший свою мать за связь с другим мужчиной

45-летнего мужчину в Самарканде осудили и приговорили к 18,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в убийстве собственной матери, которую он подозревал в измене с другим мужчиной. Об этом пишет сайт Еveryday.uz.

Сообщается, что отец убийцы умер в 1987 году. С тех пор он был одержим мыслью, что его мать очень часто проводит время с незнакомыми мужчинами. 20 июня этого года осужденный пришел домой пьяный. В то время, когда мать спала, он несколько раз ударил ее ножом.

В зале суда выяснилось, что 45-летний мужчина уже был осужден. Он убил знакомого матери, заподозрив очередной раз ее в измене. Три года назад он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за совершенное преступление. Однако приговор, вынесенный мужчине за предыдущее преступление, был заменен на три года лишения свободы.