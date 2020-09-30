» » » Запущен дополнительный рейс «Афросиаб» по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент
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  • 24 сентябрь 2020 13:21
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Запущен дополнительный рейс «Афросиаб» по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент

Увеличивается количество рейсов « Афросиаб» по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узтемирйулйуловчи».

 

Запущен дополнительный рейс «Афросиаб» по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент

 

В целях создания дополнительных удобств  для пассажиров и предоставления им больше транспортных услуг с 26 сентября дважды в неделю, по субботам и воскресеньям, будет запущен дополнительный рейс  «Афросиаб» по маршруту «Ташкент-Самарканд-Ташкент».

 

Дополнительную информацию можно получить по короткому телефону 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах и информационном бюро.


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