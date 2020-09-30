Увеличивается количество рейсов « Афросиаб» по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узтемирйулйуловчи».

В целях создания дополнительных удобств для пассажиров и предоставления им больше транспортных услуг с 26 сентября дважды в неделю, по субботам и воскресеньям, будет запущен дополнительный рейс «Афросиаб» по маршруту «Ташкент-Самарканд-Ташкент».

Дополнительную информацию можно получить по короткому телефону 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах и информационном бюро.