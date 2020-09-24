В период пандемии 32 604 гражданина Самаркандской области вернулись из трудовой миграции

В Узбекистане до 1 января 2021 года появится представительство паспортно-визовой службы МВД России.Представительство паспортно-визовой службы МВД России займется оказанием услуг по подготовке, оформлению и выдаче разрешений (патентов) на осуществление временной трудовой деятельности на территории РФ. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции". Вопрос создания представительства был одним из ключевых во время деловой встречи представителей узбекской делегации с руководителями правительства Саратова.

Джамшид Уроков, первый заместитель хокима Самаркандской области, в сегодняшние дни с рабочим визитом находится в России для изучения условий труда узбекских трудовых мигрантов, работающих за рубежом. Как сообщает информационная служба Главного управления экономического развития и сокращения бедности Самаркандской области, предстоящее совещание заместителя хокима проходило под председательством главы правительства Саратова Стрелюхита Александра Михайловича.

Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра - министр финансов Ойкин Вадим Геннадьевич, заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты Наумов Сергей Юрьевич и представители узбекской делегации.

В ходе двусторонних переговоров Джамшид Уроков признал, что в последние годы в Узбекистане кардинально изменилось отношение к гражданам, работающим за рубежом, создана новая система общения с трудовыми мигрантами, изучения и помощи их проблем и потребностей. В частности, был создан фонд для поддержки и защиты прав и интересов тех, кто работает за границей, для страхования жизни и здоровья рабочих-мигрантов, а также для предоставления ипотечных кредитов их семьям.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2013 года «О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции» подняло работу в этом направлении на более высокий уровень. Согласно указу, лица, выезжающие из страны в результате трудовой миграции, перед отправкой на работу пройдут обучение в государственных и негосударственных учебных заведениях. Краткосрочные курсы по профессиональному обучению и иностранным языкам будут организованы в моноцентрах «Добро пожаловать на работу». Учебные планы этих курсов адаптированы к требованиям крупных иностранных работодателей. При этом будут выделяться субсидии и микрозаймы для социальной поддержки выезжающих за границу в результате трудовой миграции.

В рамках поездки было подписано соглашение о внешней миграции с узбекскими диаспорами «Согдиана» и «Турон» в Саратове, Россия. Также состоялась встреча с узбекскими трудовыми мигрантами. В ходе встречи была предоставлена ​​информация о возможностях и условиях, созданных для работы за рубежом, проводимой работе по защите прав мигрантов, а также были даны ответы на их вопросы. К сведению, в период с января по июль 2020 года 32 604 гражданина из Самаркандской области вернулись из трудовой миграции.

Зарина Хакбердиева