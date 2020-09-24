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  • 24 сентябрь 2020 11:38
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В Самарканде откроется торговый центр «Marokand City»

В Самарканде на улице Мирзо Улугбека в скором времени начнет свою деятельность торгово-развлекательный центр «Marokand city». На месте расположатся  детская площадка с развлекательными аттракционами, ювелирные магазины, фуд-корт, магазины одежды, продовольственных и промышленных товаров и многое другое.

 

В Самарканде откроется торговый центр «Marokand City»

 В Самарканде откроется торговый центр «Marokand City»

 

Наличие ассортимента продукции позволит посетителям приобрести все товары в одном месте, а также насладиться дополнительными услугами, предоставляемыми в торгово-развлекательном центре. Перед  центром для удобства гостей имеется большая автостоянка. Открытие ТЦ «Marokand city» планируется на декабрь текущего года.

 

В Самарканде откроется торговый центр «Marokand City»

 

Общая стоимость проекта составляет 21 млрд 125 млн сумов. Реализация данного проекта создаст более 170 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.

 

 

 

 


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