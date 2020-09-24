 В Самарканде откроется торговый центр «Marokand City»

В Самарканде на улице Мирзо Улугбека в скором времени начнет свою деятельность торгово-развлекательный центр «Marokand city». На месте расположатся детская площадка с развлекательными аттракционами, ювелирные магазины, фуд-корт, магазины одежды, продовольственных и промышленных товаров и многое другое.

Наличие ассортимента продукции позволит посетителям приобрести все товары в одном месте, а также насладиться дополнительными услугами, предоставляемыми в торгово-развлекательном центре. Перед центром для удобства гостей имеется большая автостоянка. Открытие ТЦ «Marokand city» планируется на декабрь текущего года.

Общая стоимость проекта составляет 21 млрд 125 млн сумов. Реализация данного проекта создаст более 170 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.