За 8 месяцев в Самаркандской области со стороны женщин совершено 183 преступления

За восемь месяцев текущего года в регионе женщинами совершено 183 преступления, соучастниками которых стали 198 женщин. Об этом стало известно в рамках проводимого «Месячника противодействия притеснениям и насилию».

Мероприятие началось 20 сентября и продлится до 20 октября 2020 года. Оно направлено на дальнейшее предотвращение преступлений и правонарушений в регионе, совершаемых женщинами, предотвращения ранних браков и заключения брачного союза по шариату.

В течение месяца обновится список женщин, которые стали жертвами домашнего насилия и с большей вероятностью совершат преступления и станут их жертвами.

Как сообщает информационная служба УВД по Самаркандской области, в рамках месячника изучаются проблемы слабого пола, оказавшего в тяжелой жизненной ситуации, проводятся профилактические беседы, при необходимости выдаются «Охранные ордера». За отчетный период времени защитным ордером обеспечено 254 женщин.