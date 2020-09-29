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  • 23 сентябрь 2020 18:11
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За 8 месяцев в Самаркандской области со стороны женщин совершено 183 преступления

За восемь месяцев текущего года в регионе  женщинами совершено 183 преступления, соучастниками которых стали  198 женщин.  Об этом стало известно в рамках проводимого «Месячника противодействия притеснениям и насилию».

 

За 8 месяцев в Самаркандской области со стороны женщин совершено 183 преступления

 

Мероприятие началось  20 сентября и продлится до 20 октября 2020 года. Оно направлено на дальнейшее предотвращение преступлений и правонарушений в регионе, совершаемых женщинами, предотвращения ранних браков и заключения брачного союза по шариату.

 

В течение месяца обновится список женщин, которые стали жертвами домашнего насилия и с большей вероятностью совершат преступления и станут их жертвами.

 

Как сообщает информационная служба УВД по Самаркандской области, в рамках месячника изучаются проблемы слабого пола, оказавшего в тяжелой жизненной ситуации, проводятся профилактические беседы, при необходимости выдаются «Охранные ордера». За отчетный период времени защитным ордером  обеспечено 254 женщин.


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