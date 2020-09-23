» » » «Иссиклик манбаи» в Самарканде задолжало за электричество 111 миллионов сумов
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  • 23 сентябрь 2020 16:31
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«Иссиклик манбаи» в Самарканде задолжало за электричество 111 миллионов сумов

Всего по электроэнергии взыскано долгов на 773 млн сумов.

 

«Иссиклик манбаи» в Самарканде задолжало за электричество 111 миллионов сумов

 

В Самарканде в ходе рейда с участием руководителей 4 секторов, несмотря на предупреждения сотрудников Самаркандского городского предприятия электрических сетей, было выявлено, что некоторые потребители в течение нескольких месяцев без оплаты использовали электроэнергию.

 

В частности, было выявлено, что ГУП «Иссиклик манбаи» Самаркандской области на данный момент задолжало 111 миллионов сумов.

 

Долг в размере 24 миллионов  347 тысяч сумов имеется у СП ООО «Азиз», 241 миллион сумов у фирмы «Весна дача» (Миробидов С.) и 108 миллионов сумов задолжала фирма «Олтин куз».

 

Кроме того, 91 миллион сумов был должен ООО «Иншоат курилиш», 165 миллионов сумов - ООО «Курунпласт» и 33 миллиона сумов – «Баликчилик Аблакулов Кодир». Задолжники выплатили свои долги в тот же день.


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