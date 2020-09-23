«Иссиклик манбаи» в Самарканде задолжало за электричество 111 миллионов сумов

Всего по электроэнергии взыскано долгов на 773 млн сумов.

В Самарканде в ходе рейда с участием руководителей 4 секторов, несмотря на предупреждения сотрудников Самаркандского городского предприятия электрических сетей, было выявлено, что некоторые потребители в течение нескольких месяцев без оплаты использовали электроэнергию.

В частности, было выявлено, что ГУП «Иссиклик манбаи» Самаркандской области на данный момент задолжало 111 миллионов сумов.

Долг в размере 24 миллионов 347 тысяч сумов имеется у СП ООО «Азиз», 241 миллион сумов у фирмы «Весна дача» (Миробидов С.) и 108 миллионов сумов задолжала фирма «Олтин куз».

Кроме того, 91 миллион сумов был должен ООО «Иншоат курилиш», 165 миллионов сумов - ООО «Курунпласт» и 33 миллиона сумов – «Баликчилик Аблакулов Кодир». Задолжники выплатили свои долги в тот же день.