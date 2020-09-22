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  • 22 сентябрь 2020 14:41
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В Самарканде задержали двух мужчин, обокравших автозаправочную станцию на 320 млн сумов

В Самарканде задержали двух мужчин, обокравших автозаправочную станцию на 320 млн сумовПо сообщению пресс-службы УВД Самаркандской области, ночью 18 сентября неизвестный, воспользовавшись тем, что была открыта дверь офиса на втором этаже автозаправочной станции, расположенной в Джамбайском районе, пробрался в помещение, открыл железный сейф путем подбора ключа и украл 320 млн сумов. Об этом пишет kun.uz.

 

Обвинение в совершении данного преступления было предъявлено 25-летнему жителю МСГ «Чумчукли», и 22-летнему жителю МСГ «Терак» Ургутского района, у которых изъято и оформлено 84,5 млн сумов в качестве вещественного доказательства.

 

По данному факту следственным отделом при ОВД Джамбайского района возбуждено уголовное дело согласно пункту «а» части 4 статьи 169 Уголовного кодекса (кража в особо крупном размере), ведется следствие.


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