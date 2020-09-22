В Самарканде задержаны 15 членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Члены религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в результате совместной операции УВД Самаркандской области и Управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области. Об этом сообщает областное УВД.

Согласно сообщению, в Самаркандской области пресечена деятельность 15 членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». По данным, они проживают в Тайлакском, Самаркандском, Ургутском районах, а также в городе Самарканде.

Литература экстремистского содержания, изъятая в домах задержанных, запротоколирована в процессуальном порядке в присутствии понятых.

В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

Для информации, согласно постановлению Верховного суда Узбекистана от 26 сентября 2016 года деятельность религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» включена в список запрещенных организаций на территории Узбекистана.