В Пахтачи задержали вора овец и коз

21 сентября 2020 года в дежурную часть РОВД обратился житель Пахтачийского района с тем, что у него украли 3 овцы и 4 козы. Сумма ущерба составила 6 500 000 сумов. Согласно заявлению 35-летнего мужчины, 5 сентября 2020 года в 13:00 неизвестные лица проникли на территорию фермерского хозяйства в махалле «Кайнарбулак» и тайно похитили скот.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже и установили личность злоумышленника, причастного к преступлению. Им оказался житель МСГ «Кайнарбулак» Пахтачийского района, 1999 года рождения. Ж.Б.

Следственным отделом РОВД возбуждено Уголовное дело по части 2 статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, говорится в сообщении УВД Самаркандской области.