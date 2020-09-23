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  • 22 сентябрь 2020 12:11
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В Пахтачи задержали вора овец и коз

21 сентября 2020 года в дежурную часть РОВД обратился житель Пахтачийского района с тем, что у него украли 3 овцы и 4 козы. Сумма ущерба составила 6 500 000 сумов. Согласно заявлению 35-летнего мужчины, 5 сентября 2020 года в 13:00 неизвестные лица проникли на территорию фермерского хозяйства в махалле «Кайнарбулак» и тайно похитили скот.

 

В Пахтачи задержали вора овец и коз

 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже и установили личность злоумышленника, причастного к преступлению. Им оказался житель МСГ  «Кайнарбулак» Пахтачийского района, 1999 года рождения. Ж.Б.

 

Следственным отделом РОВД возбуждено Уголовное дело по части 2 статьи 169  Уголовного кодекса Республики Узбекистан, говорится в сообщении УВД Самаркандской области.


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