» » » Генпрокуратура проверит работу областных инспекций Департамента культурного наследия
﻿
  • 22 сентябрь 2020 10:52
  • 71

Генпрокуратура проверит работу областных инспекций Департамента культурного наследия

Генпрокуратура проверит работу областных инспекций Департамента культурного наследияГенеральной прокуратурой проводится изучение деятельности всех областных инспекций Департамента культурного наследия, в том числе и Управления культурного наследия Самаркандской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры Узбекистана.

 

Отмечается, что в ходе изучения обнаружен ряд нарушений в отношении сохранения исторических объектов.

 

В настоящее время Министерство культуры рассматривает вопрос сохранения объектов наследия, не только вошедших в список объектов наследия Узбекистана (утвержден Кабинетом Министров в октябре 2019 года), но также и объектов, представляющих историко-культурную ценность, не вошедших в этот список.

 

Напомним, что Министерство культуры потребовало от хокимията Самарканда дать объяснение по поводу недавнего сноса дома по улице Амира Темура 14 в центре города. Там указали, что данный объект является частью исторической фоновой застройки, хотя он был исключен из списка объектов наследия в 2010 году.

 

Кроме того, в ведомстве заявили, что экспертный совет при Управлении культурного наследия Самаркандской области является нелегитимным, так как его состав не рассмотрен Департаментом культурного наследия (не были предоставлены необходимые документы) и не утвержден министром культуры. В соответствии с этим все его решения аннулируются.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Минкультуры обратится в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по поводу сноса зданий в Самарканде

Минкультуры обратится в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по поводу сноса зданий в Самарканде

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Конференция по сохранению материального и нематериального наследия Узбекистана под эгидой ЮНЕСКО пройдет в Самарканде

Конференция по сохранению материального и нематериального наследия Узбекистана под эгидой ЮНЕСКО пройдет в Самарканде

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Минкульт намерен восстановить историческую часть Самарканда

Минкульт намерен восстановить историческую часть Самарканда

Новости Самарканда / Культура
﻿
В Самарканде отметили Международный день памятников и исторических мест

В Самарканде отметили Международный день памятников и исторических мест

Новости Самарканда / Туризм
﻿
У Регистана теперь есть своя 3-D модель

У Регистана теперь есть своя 3-D модель

Новости Самарканда / Технологии / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика