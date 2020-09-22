Генпрокуратура проверит работу областных инспекций Департамента культурного наследия

Генеральной прокуратурой проводится изучение деятельности всех областных инспекций Департамента культурного наследия, в том числе и Управления культурного наследия Самаркандской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры Узбекистана.

Отмечается, что в ходе изучения обнаружен ряд нарушений в отношении сохранения исторических объектов.

В настоящее время Министерство культуры рассматривает вопрос сохранения объектов наследия, не только вошедших в список объектов наследия Узбекистана (утвержден Кабинетом Министров в октябре 2019 года), но также и объектов, представляющих историко-культурную ценность, не вошедших в этот список.

Напомним, что Министерство культуры потребовало от хокимията Самарканда дать объяснение по поводу недавнего сноса дома по улице Амира Темура 14 в центре города. Там указали, что данный объект является частью исторической фоновой застройки, хотя он был исключен из списка объектов наследия в 2010 году.

Кроме того, в ведомстве заявили, что экспертный совет при Управлении культурного наследия Самаркандской области является нелегитимным, так как его состав не рассмотрен Департаментом культурного наследия (не были предоставлены необходимые документы) и не утвержден министром культуры. В соответствии с этим все его решения аннулируются.

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