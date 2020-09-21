Соглашение о внешней миграции подписано с узбекской диаспорой в Саратове

Джамшид Уроков, первый заместитель хокима Самаркандской области, пребывает в России для изучения условий труда узбекских трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

21 сентября было подписано соглашение о внешней миграции с узбекскими диаспорами «Согдиана» и «Турон» в Саратове, Россия.

Также состоялась встреча с узбекскими трудовыми мигрантами. В ходе встречи была предоставлена ​​информация о возможностях и условиях, созданных для работы за рубежом, проводимой работе по защите их прав, а также были даны ответы на их вопросы. Об этом сообщает телеграмм-канал Кун.уз.