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  • 22 сентябрь 2020 10:23
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Соглашение о внешней миграции подписано с узбекской диаспорой в Саратове

Джамшид Уроков, первый заместитель хокима Самаркандской области, пребывает в России для изучения условий труда узбекских трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

 

Соглашение о внешней миграции подписано с узбекской диаспорой в Саратове

 

21 сентября  было подписано соглашение о внешней миграции с узбекскими диаспорами «Согдиана» и «Турон» в Саратове, Россия.

 

Также состоялась встреча с узбекскими трудовыми мигрантами. В ходе встречи была предоставлена ​​информация о возможностях и условиях, созданных для работы за рубежом, проводимой работе по защите их прав, а также были даны ответы на их вопросы. Об этом сообщает телеграмм-канал Кун.уз.


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