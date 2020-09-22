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  • 22 сентябрь 2020 10:20
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497 граждан Узбекистана прибыли в международный аэропорт Самарканда двумя чартерными рейсами

Сегодня, 22 сентября, 497 соотечественников прилетели двумя чартерными рейсами из Санкт-Петербурга и Москвы. Они приземлились в международный аэропорт  «Самарканд».

 

497 граждан Узбекистана прибыли в международный аэропорт Самарканда двумя чартерными рейсами

 497 граждан Узбекистана прибыли в международный аэропорт Самарканда двумя чартерными рейсами

 

Пассажиры, прибывающие в Узбекистан, должны были пройти тестирование с помощью ПЦР (полимерная цепная реакция) не позднее, чем за 72 часа до вылета, предоставить справку с отрицательным результатом.   Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (для пассажиров из красной зоны) они должны будут изолироваться на 14-дневный карантин в  доме или гостинице.


Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Самарканд», пассажиров сопровождали по местам проживания, указанным в анкете.


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