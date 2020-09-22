 497 граждан Узбекистана прибыли в международный аэропорт Самарканда двумя чартерными рейсами

Сегодня, 22 сентября, 497 соотечественников прилетели двумя чартерными рейсами из Санкт-Петербурга и Москвы. Они приземлились в международный аэропорт «Самарканд».

Пассажиры, прибывающие в Узбекистан, должны были пройти тестирование с помощью ПЦР (полимерная цепная реакция) не позднее, чем за 72 часа до вылета, предоставить справку с отрицательным результатом. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (для пассажиров из красной зоны) они должны будут изолироваться на 14-дневный карантин в доме или гостинице.





Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Самарканд», пассажиров сопровождали по местам проживания, указанным в анкете.