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  • 21 сентябрь 2020 12:59
  • 90

Когда и где были открыты первые университеты в Узбекистане?

По словам руководителя информационной службы агентства «Узархив» Анваржона Алиева, 22 января 1927 года в Самаркандской области был открыт один из первых университетов Узбекистана - Высший педагогический институт.

 

Когда и где были открыты первые университеты в Узбекистане?

 

Это учебное заведение было одним из первых университетов Средней Азии.


Наряду с ведущими представителями национальной интеллигенции, получившими высшее образование в медресе, на работу в институт были приглашены профессора и преподаватели из бывших советских городов Москвы, Ленинграда и Киева.


В архивном фонде Самаркандской области хранятся документы о создании в 1933 году на базе Педагогической академии и Медицинского института одного из крупнейших университетов Средней Азии - Государственного университета Узбекистана.


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