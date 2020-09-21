Когда и где были открыты первые университеты в Узбекистане?

По словам руководителя информационной службы агентства «Узархив» Анваржона Алиева, 22 января 1927 года в Самаркандской области был открыт один из первых университетов Узбекистана - Высший педагогический институт.

Это учебное заведение было одним из первых университетов Средней Азии.





Наряду с ведущими представителями национальной интеллигенции, получившими высшее образование в медресе, на работу в институт были приглашены профессора и преподаватели из бывших советских городов Москвы, Ленинграда и Киева.





В архивном фонде Самаркандской области хранятся документы о создании в 1933 году на базе Педагогической академии и Медицинского института одного из крупнейших университетов Средней Азии - Государственного университета Узбекистана.