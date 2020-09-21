Минкультуры обратится в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по поводу сноса зданий в Самарканде

Министерство культуры намерено обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по поводу сноса зданий в Самарканде, сообщает Podrobno.uz

Министерство сделало заявление после сноса здания по улице Амира Темура-14 в Самарканде и последовавших бурных обсуждений в социальных сетях касательно других сносов исторических сооружений. Оно состоит из семи пунктов и призывает власти Самарканда и правоохранительные органы разобраться с этой ситуацией.

В частности:

·Министерство культуры требует от хокимията Самарканда дать объяснение по поводу сноса дома по улице Амира Темура-14. Экспертным советом Департамента культурного наследия было дано заключение, что данный объект является частью исторической фоновой застройки, хотя он был исключен из списка объектов наследия в 2010 году. Почему Минкультуры не было поставлено в известность о решении суда о сносе объекта по улице Амира Темура-14, как и о самом сносе?

·Министерство культуры будет обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование по поводу исключения исторических объектов в 1990-2000-е годы из списка на предмет: 1) почему они исключались; 2) кто инициировал эти исключения; 3) кто из руководства Минкультуры в предыдущие годы и областных хокимиятов утверждал эти заключения; 4) последующая судьба исключенных из списка объектов.

·В настоящее время Генеральной прокуратурой проводится изучение деятельности всех областных инспекций Департамента культурного наследия, в том числе и Управления культурного наследия Самаркандской области, в ходе которого обнаружен ряд нарушений в отношении сохранения исторических объектов. Минкультуры заверяет, что ко всем виновным и причастным из Управления культурного наследия Самаркандской области к данным нарушениям будут применены меры наказания. Начальник Управления культурного наследия Самаркандской области известил Департамент о сносе здания, когда уже здание было снесено.

·Министерство культуры заявляет, что если снос исторического объекта был осуществлен со стороны хокимията Самарканда и не был согласован с Минкультуры, то хокимият Самарканда должен взять на себя ответственность за снос и причастные лица должны понести наказание за содеянное в соответствии с законодательством.

·Министерство культуры заявляет, что экспертный совет при Управлении культурного наследия Самаркандской области является нелегитимным, так как его состав не был рассмотрен Департаментом культурного наследия (так как не были предоставлены необходимые документы), не утвержден министром культуры, не соблюдены процедурные требования с обязательным участием одного из экспертов Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия. В соответствии с этим все его решения аннулируются.

·Министерство культуры требует от хокимията Самаркандской области и хокимията Самарканда жестко соблюдать все требования, предъявляемые к территориям ЮНЕСКО.

·В настоящее время Министерством культуры рассматривает вопрос сохранения объектов наследия, не только вошедших в список объектов наследия Узбекистана (утвержден Кабинетом Министров в октябре 2019 года), но также и объектов, представляющих историко-культурную ценность, не вошедших в этот список.