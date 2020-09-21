В ходе специального ночного рейда по Самарканду выявлено 133 правонарушения

В Самарканде в целях предотвращения возникновения серьезных нарушений водителями в ночное время, дорожно-транспортных происшествий, «гонок» на улицах города, переоборудования автомобилей и тонировки стекол без разрешения, нарушений правил дорожного движения сформировано 10 рабочих групп.

В составе группы ГУДД УВД Самаркандской области, информационная служба ведомства и Национальная гвардия. В ходе спецоперации «Автопатруль», проведенной этими группами 20-21 сентября текущего года, выявлено 133 случаев административного правонарушения.

Среди них:

2 случая управления автомобилем в нетрезвом виде водителями, 3 случая несанкционированного снятия государственных номерных знаков, 1 случай незаконной установки звуковых устройств на транспортное средство, 24 случая вождения без соответствующих документов и страхового полиса, затемнение передних и боковых стекол двух автомобилей без соответствующих разрешений и еще 83 других нарушений.





Также в ходе мероприятия на штрафстоянку было размещено 35 машин, сообщила информационная служба УВД Самаркандской области.





Аналогичные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, продолжаются по всему Самарканду.