 Комедию «Ханума» грузинского писателя Цагарели интерпретировали в Самарканде

Музыкальная комедия «Ханума» известного грузинского писателя, актера, режиссера и драматурга Авксентия Антоновича Цагарели была показана в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре. Спектакль поставил заслуженный деятель культуры Узбекистана, режиссер Баходир Назаров.

Пьеса Авксентия Цагарели пользуется огромной любовью нескольких поколений зрителей. Знаменитые экранизации, театральные постановки приносили этому сюжету непременный успех. «Ханума» — классическая комедия-водевиль с национальной музыкой, легендами, тостами, полными своеобразного юмора. Две свахи — Кабато и Ханума — закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Пантиашвили. Кабато хочет быть главной свахой и строит всяческие препоны Хануме. Но Ханума считает, что с «той поры, как создан свет, лучше свахи в мире нет». Кто же найдет лучшую невесту для князя?.. В далёком 1882 году грузинский драматург Авксентий Цагарели пишет комедию-водевиль «Ханума. Проделки свах», которая в один момент становится популярной и любимой зрителями.

Несомненно, исполнение актеров, музыки и песен в спектакле «Ханума», интерпретируемом на сцене Самарканда, хоть на мгновение перенесет каждого зрителя на землю Грузии, в жизнь этого народа, считает зритель.