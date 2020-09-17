Постановлением Правительства Узбекистана образован Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщает UzDaily со ссылкой на Минюст Узбекистана.

В соответствии с постановлением, Филиал начнет свою деятельность с 2020/2021 учебного года.

Одной из основных задач Филиала считается подготовка кадров с современными знаниями и навыками по применению инновационных передовых ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, внедрению «Умное сельское хозяйство» (Smart agriculture) и цифровых агротехнологий.

Постановлением утверждены квоты приема в Филиал по направлениям и специальностям подготовки бакалавров и магистров на 2020/2021 учебный год.

Согласно этому, квота приема по направлениям бакалавриата определена в количестве 475 (из них 95 по государственному гранту, 380 на платно-контрактной основе), а также по специальностям магистратуры в количестве 40 (по государственному гранту).

Начиная с 2020/2021 учебного года по направлению образования бакалавриата будет внедрена кредитно-модульная система образования, при этом учеба будет 5 дней в неделю, а суббота будет считаться днем самостоятельного освоения.

Также, в Филиале совместно с Гродненским государственным аграрным университетом Республики Беларусь будут осуществляться совместные учебные программы (double degree) в сфере сельского хозяйства.