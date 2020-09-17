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  • 17 сентябрь 2020 18:35
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Образован Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Образован Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университетаПостановлением Правительства Узбекистана образован Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщает UzDaily со ссылкой на Минюст Узбекистана.

 

В соответствии с постановлением, Филиал начнет свою деятельность с 2020/2021 учебного года.

 

Одной из основных задач Филиала считается подготовка кадров с современными знаниями и навыками по применению инновационных передовых ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, внедрению «Умное сельское хозяйство» (Smart agriculture) и цифровых агротехнологий.

 

Постановлением утверждены квоты приема в Филиал по направлениям и специальностям подготовки бакалавров и магистров на 2020/2021 учебный год.

 

Согласно этому, квота приема по направлениям бакалавриата определена в количестве 475 (из них 95 по государственному гранту, 380 на платно-контрактной основе), а также по специальностям магистратуры в количестве 40 (по государственному гранту).

 

Начиная с 2020/2021 учебного года по направлению образования бакалавриата будет внедрена кредитно-модульная система образования, при этом учеба будет 5 дней в неделю, а суббота будет считаться днем самостоятельного освоения.

 

Также, в Филиале совместно с Гродненским государственным аграрным университетом Республики Беларусь будут осуществляться совместные учебные программы (double degree) в сфере сельского хозяйства.


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