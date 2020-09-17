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  • 17 сентябрь 2020 18:13
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В Самаркандской области двое человек погибли в ДТП

В Самаркандской области двое человек погибли в ДТП16 сентября в Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, один получил повреждения, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

 

Примерно в 07:00 на 139-м км автодороги М-37 «Самарканд-Бухара» в Пахтачинском районе 26-летний И. Р., управляя ISUZU FVR, столкнулся с задней частью Lacetti, под управлением 53-летнего Ш. Х.

 

В результате столкновения, 70-летний пассажир Lacetti Х. Х. скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Еще две пассажирки — 68-летняя Х. У. и 42-летняя А. Б. — были госпитализированы в реанимационный отдел медицинского учреждения. Однако несмотря на усилия врачей Х. У. скончалась.

 

Следственным отделом при ОВД Пахтачинского района возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется следствие.

 

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